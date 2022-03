Tchad : trois agents de la garde forestière et faunique suspendus de leurs fonctions

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, à travers un arrêté signé ce 22 mars 2022, suspend quelques agents de la garde forestière et faunique.



En effet, cette suspension de leurs fonctions, pour « faute grave », concerne : Ali Hassan Targari, Mohamat Koni Gourouni et Job-Telet.



Les trois agents étaient jusque-là, respectivement : chef de détachement titulaire du service d’appui de la province du Logone Occidental du commandement de la garde forestière et faunique, chef de service forestier titulaire du département du Lac-Wey et chef de service forestier titulaire du département de la Dodje.