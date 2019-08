Tchad : trois départs dans le nouveau gouvernement de Déby

Le président de la République Idriss Déby a mis fin aux fonctions, dimanche 11 août, de trois membres du gouvernement, au terme d'un décret rendu public dans la soirée.



Il s'agit du ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, du ministre en charge du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Bachir, et de la ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles, Mme. Lydie Beassemda.



Mme. Lydie Beassemda a été remplacée par Madjidian Padja Ruth, ex-ministre de la Formation Professionnelle et des Petits métiers.



Le chef de département solidarité et développement humain de la Fondation Grand Coeur et ex-conseillère chargée de mission du président, Mme Chamsal Houda Abakar Kadadé occupe désormais le poste de ministre de la Formation professionnelle et de la Promotion des petits métiers.



Le départ d'Aziz Mahamat Saleh du gouvernement intervient 48 heures après une descente surprise du président Idriss Déby à l'hôpital de la mère et de l'enfant, en pleine nuit, malgré un bilan très positif à la tête du département.



On note également l'entrée dans le gouvernement d'Achta Djibrine Sy et du professeur Mahamoud Youssouf Khayal, un ancien directeur de l'Institut Universitaire des Sciences et Techniques d'Abeché et du Centre national d’appui à la recherche.



Diplômée en gestion et économie à l’université de N’Djaména, Achta Djibrine Sy a occupé dans le passé les fonctions de représentante de Intermón Oxfam au Tchad.