Tchad : trois membres du gouvernement prêtent serment

Une cérémonie de prestation de serment devant la Cour suprême a eu lieu jeudi matin au Palais présidentiel, en présence du chef de l'État.



Trois nouveaux membres du gouvernement nommés le 14 juillet 2020 et le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République nommé le 22 juillet 2020 ont prêté serment.



Il s'agit de : Oumar Torbo Djarma 46 ans, ministre du Pétrole et des Mines ; ingénieur d’État en exploitation des hydrocarbures formé en Algérie, Ahmat Abakar Adjid, ministre des Infrastructures et des transports, Ingénieur en construction civil urbaine et industrielle formé en Ukraine, ex-Union soviétique, Dr Abdérahim Younous, la cinquantaine révolue, Secrétaire d’Etat à l’Économie, à la planification du développement et la coopération internationale, enseignant-chercheur, titulaire d’un doctorat d’État en Economie obtenu en Egypte, et le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République Ahmat Oumar Ahmat, 43 ans, titulaire d’un Master un et deux respectivement en journalisme et en histoire contemporaine du Tchad décroché au Tchad et en Egypte.



"Je jure au nom d'Allah, le Tout Puissant, d'être loyale dans mon travail, de n'est pas trahir la nation et le peuple, de de pas détourner les deniers publics , de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique", tel est la formule de serment.



Le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour a invité le greffier Tog-Yeallah Nodjitoloum à lire les décrets nommant les membres du gouvernement et le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République. Il a donné la parole au Procureur général près la Cour suprême pour ses réquisitions, aux fins de prestation de serment.



Les hauts fonctionnaires ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, marquant la levée de l'audience solennelle.