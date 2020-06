Tchad : trois présidents de conseils d'administration installés à N'Djamena

N'DJAMENA - Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a installé jeudi au sein du département ministériel, trois présidents des conseils d'administration (PCA) de différents organes du ministère.



Il s'agit de Dr. Brahim Seïd, président du Conseil d'administration du Fond Spécial de l'Environnement (FSE), Ali Mahamat Abdoulaye, président du Conseil d'administration de la Société Tchadienne des Eaux (STE), et Cosmadji Merci, président du Conseil d'administration de l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV)



La cérémonie d'installation a eu lieu en présence du conseiller Spécial du Président de la République, Alio Abdoulaye Ibrahim, ainsi que des directeurs généraux du département ministériel et des structures sous tutelle concernées.



Dans sa déclaration, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a indiqué que "cette noble tâche que le Président de la République vous a confié, constitue une lourde responsabilité pour une bonne conduite de vos services au profil du peuple Tchadien."



"Que chacun joue son rôle dans le strict respect des textes. Les PCA ne doivent pas remplacer les Directeurs généraux", a souligné le ministre Brahim Mahamat Djamaladine.



Le conseiller du chef de l'État, Alio Abdoulaye Ibrahim, a exhorté les trois personnalités à assurer cette lourde tâche dans la loyauté et la dignité pour honorer la confiance du chef de l'État.



Pour leur part, les trois personnalités ont exprimé leur reconnaissance et se sont engagés au respect strict des Lois et des règlements de la République.