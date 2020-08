Tchad : trois projets à l'étude pour contrer les menaces environnementales sérieuses

Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a présidé vendredi matin la session conjointe du comité de pilotage des activités et projets du Plan national d'adaptation aux changements climatiques au Tchad, de réhabilitation des écosystèmes du Lac Tchad et de renforcement des capacités du ministère de l'environnement.



L'évènement a eu lieu en présence de la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Madame Amina Priscile Longoh, le représentant de l'ambassade de France et le représentant résident adjoint du PNUD.



"Nous enregistrons sur le plan environnemental quelques menaces sérieuses auxquelles il faut s'attaquer", a déclaré le ministre Brahim Mahamat Djamaladine.