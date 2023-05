Tchad : "tu divises, tu allumes le feu, même Dieu ne te donnera pas le pouvoir", Mahamat Idriss Deby

Mahamat Idriss Deby, président de transition, a prononcé un discours à Am-Timan le 10 mai dernier, lors de sa tournée provinciale. Lors de cette allocution, il a exhorté la population à ne pas suivre les personnes qui manquent de patriotisme et qui ne pensent qu'à leur propre personne. Il a également souligné l'importance de chercher le pouvoir et de faire sa politique, mais sans diviser les gens ni allumer le feu.



Le président de transition a souligné que certaines personnes n'ont aucune connaissance du Tchad, mais se permettent tout de même de parler en leur nom. Il a même mentionné que certaines personnes ne sont jamais sorties de leur quartier, mais prétendent tout savoir sur le pays.



Mahamat Idriss Deby lance un appel à l'unité et au patriotisme, en mettant en garde contre les personnes qui cherchent à diviser le pays pour leur propre intérêt. En fin de compte, il rappelle que le pouvoir doit être cherché pour servir le peuple et non pour servir ses propres intérêts.