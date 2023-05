Tchad : tuerie de masse dans la Nya Pendé, le parquet de Goré lance un appel à témoins

Le Parquet d'Instance de Goré a réagi immédiatement à cet acte odieux en ouvrant une enquête pour déterminer les mobiles de cette tuerie de masse et identifier les auteurs afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Les enquêteurs ont déjà effectué une descente sur le terrain pour prélever des indices, réunir les pièces à conviction, recueillir des témoignages et identifier les personnes susceptibles d'être auteurs, complices ou coauteurs.



Sur la base des textes pénaux en vigueur, ladite enquête est ouverte Contre X pour assassinat, association de malfaiteurs, incendie volontaire, vol aggravé.



Le Parquet d'Instance de Goré lance également un appel à témoin afin de faciliter le travail des agents enquêteurs et assurer le succès de l'enquête. Le parquet d'instance de Goré tient à préciser que ce soit le cas d'assassinat de ALHDJ ABAYIN AMMAR et son compagnon ALHADJ AKHAYIR HASSAN en République Centrafricaine, l'attaque du village DONIATE dans le canton Goré soldée par trois cas de mort et un blessé, l'enlèvement d'un bouvier suivi Sgen mai en territoire centrafricain ainsi que la tuerie de masse de DON, les enquêtes sont en cours pour interpeller les auteurs afin de pour que ceux-ci répondent de leurs actes.



Le parquet d'instance de Goré tient à rassurer la population que les auteurs de ces crimes ne resteront pas impunis. En effet, aucun acte de vendetta ne sera toléré et ceux à l'origine de tels désirs funestes subiront toute la rigueur de la loi.