Tchad : ultimatum d’une semaine pour ramener l’ordre à la mairie de Moundou

Le ministre de l’Administrtion du territoire et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a accordé un délai d’une semaine à l’équipe communale intérimaire de la mairie de Moundou pour organiser l’élection d’un maire.



Il a tenu le 14 décembre une rencontre au gouvernorat, en présence du gouverneur et de l’équipe communale.



Le maire par intérim, Netoloum Julien, explique que la rencontre était attendue car « il y a beaucoup de confusions sur ce qui se passe à la mairie ».



« Il y a même des tiraillements entre des groupes de conseillers qui se retrouvent nuitamment. Il y a même l’immixtion de l’autorité de tutelle. Dieu merci, le ministre est venu », ajoute le maire intérimaire.



Pour lui, la rencontre avec le maire va résoudre beaucoup de choses et annihiler des mauvaises intentions.



La loi prévoit qu’en cas de vacance de pouvoir à la tête de l’exécutif communal, l’intérimaire organise des élections dans les 30 jours francs.



Le maire de Moundou, Laoukein Kourayo Médard a été nommé ministre d’État en charge de l’agriculture dans le gouvernement d’union nationale.