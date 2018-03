Tchad : un 8 mars entre sobriété et allégresse

Les femmes de la plateforme syndicale revendicative ont célébré cette fête dans la sobriété et le recueillement en signe de deuil pour traduire les souffrances qu’elles subissent depuis deux mois. Elles disent avoir faim et pas de force pour défiler. « En ce jour solennel où les femmes font le bilan de la situation de la femme, nous, femmes de la plateforme syndicale revendicative, affirmons, après après analyse, que la situation de la femme tchadienne n’est pas du tout gaie. Nos droits sont foulés aux pieds, des mesures antisociales prises aggravent nos souffrances, le droit de manifestation pacifique est interdit, les menaces et arrestations se multiplient. Nous vivons tous les jours des violations des droits humains », a indiqué une participante en lisant une motion des femmes de la plateforme syndicale revendicative.



Par ailleurs, elles plaident en faveur de l’instauration d’un dialogue franc et la prise des décisions courageuses pour restaurer la paix sociale. « Nous disons non aux violences faites aux femmes, nous disons non à une éducation discriminatoire pour les enfants tchadiens. Tous les enfants ont droit à l’éducation. Il est inadmissible que les écoles privées fonctionnent au détriment des écoles publiques, et que la vie de nos enfants soit exposée à des risques. Non au décret 687, non à la loi 32 », ont scandé les femmes frondeuses.