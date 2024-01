Tchad : un Comité de revendication pour le financement des lauréats du projet 50 000 emplois décent

Depuis l'annonce officielle des résultats définitifs par l'unité de gestion du projet, seuls 10 % des projets sélectionnés ont reçu un financement, et ce de manière peu transparente. Pourtant, tous les lauréats avaient respecté les conditions de l'appel à projets émises par l'UGP et suivi le calendrier défini par celle-ci.



Le président du comité de revendication, Mahamat Malloum Ali, a indiqué dans son discours que les lauréats du projet 50 000 emplois sont dans la tristesse. Il rappelle que le premier garant du pays est un jeune, le chef du gouvernement de transition est un jeune, et le ministre des finances et du budget est également un jeune. Comment alors comprendre que ces projets ne soient pas financés dans le temps présent ?



Les jeunes lauréats, conscients de la vision du gouvernement de la 5ème République sous le leadership du Premier ministre de la transition, qui accorde la priorité à la jeunesse en combattant avec la dernière énergie le chômage, réclament simplement le financement de tous les projets retenus des 50 000 emplois décents, et ce de façon transparente. Le comité exige des responsables en charge de l'initiative une clarification sur le financement des projets restants. En conclusion, il a remercié les jeunes lauréats pour leur soutien multiple, le président de la transition et tous les membres du comité de revendication.