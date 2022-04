Tchad : un Économat des armées pour combler un vide organisationnel

Les conseillers nationaux ont adopté le 29 avril au Palais de la démocratie le projet de Loi portant création d'un Économat des armées (EDA).



L'EDA est une nouvelle structure créée pour combler un vide organisationnel dans l'armée. À ce titre, l'EDA servira principalement de centrale d'achat et d'approvisionnement en denrées et marchandises diverses des formations militaires, aussi bien que celles implantées au Tchad qu'à l'étranger.



Il s'occupera essentiellement du soutien de l'Homme qui consiste à mettre en place la restauration, le campement, le couchage, le loisir, et l'assistance sociale aux militaires et à leurs familles.



Les conseillers nationaux les ont adopté le texte à 60 voix pour, 1 contre et 1 abstention.