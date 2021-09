Tchad : un "Grand prix de la paix" annoncé pour le 29 septembre à N'Djamena

Il s'agit d'une initiative d'Abdoulaye Fallati, spécialiste en paix et résolution des conflits. Le concours est placé sous le haut patronage du ministre de la Réconciliation nationale, Acheikh Ibni Oumar.



"Le Grand Prix de la Paix est un concours écrit. Les candidats ont été invités à soumettre des dissertations sur deux thèmes : « la feuille de route pour une paix permanente au Tchad » et le « le rôle que la communauté internationale peut jouer sur la question de la paix permanente au Tchad », a expliqué Rayhana Adam Saleh, présidente du comité d'organisation.



L'objectif général du projet est d'amener la jeunesse tchadienne à réfléchir sur I'instauration d'une paix permanente au Tchad.



Rayhana Adam Saleh demande à toute la jeunesse, aux élèves et étudiants, leaders de la société civile et leaders d'opinion de venir nombreux pour assister à cette grande cérémonie.