Tchad : un Iftar de la société civile pour renforcer la coopération et la solidarité à Abéché

Dans le cadre de la coopération avec les autres organisations de la société civile du Ouaddaï et ses partenaires, la POSOC/PO a organisé cet Iftar Alsayim pour promouvoir les valeurs humaines et consolider la paix et le vivre-ensemble.



Hassan Abdoulaye Hassan, porte-parole adjoint de la Plateforme, a exprimé sa gratitude au nom de l'organisation pour la présence des invités à cet événement convivial. Il a souligné que la POSOC/PO s'engage à promouvoir les valeurs humaines afin de consolider la paix et le vivre-ensemble.



L'Iftar Alsayim organisé par la POSOC/PO a été un succès et a permis aux différentes organisations de la société civile de renforcer leur coopération et leur solidarité.