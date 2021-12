Tchad : un Plan national de lutte contre le cancer en élaboration

Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence internationale des énergies atomiques (AIEA), organise un atelier d'élaboration du Plan national de lutte contre le cancer, du 8 au 26 décembre 2021 à Mara.



Le représentant de l'AIEA au Tchad, Hissein Galmaye Abdallah salue le travail fourni par le Programme national de lutte contre le cancer et souligne que son institution apporte une contribution multiforme, pour soutenir le Programme, dans l'élaboration de ce Plan.



Quant à la coordinatrice du Programme national de lutte contre le cancer, Mme Fatima Ahmat Abdraman Haggar explique que « le cancer constitue un défi majeur en tant que problème de santé publique pour les pays à revenu faible et intermédiaire' ». « Au Tchad, malgré les efforts que le pouvoir public et ses partenaires fournissent, le taux de prévalence et de morbidité des cas liés au cancer reste élevé et demande des actions plus efficaces », a expliqué la coordinatrice. Pour Mme Fatima Ahmat Abdraman Haggar, « cet atelier d'élaboration du Plan national de lutte contre le cancer va nous permettre de booster la lutte contre ce fléau ».



Il faut rappeler que cet atelier passera en revue quatre axes prioritaires : renforcer les politiques et programmes de prévention et détection précoce des cancers sur des bases factuelles ; renforcer les services de diagnostic et de traitement du cancer y compris les soins palliatifs ; développer un ensemble de services en matière de lutte contre le cancer basé sur les cancers prioritaires, grâce aux données disponibles et celles qui mettraient en progressivement en place; intégrer le système de santé du Tchad dans les politiques, stratégies et plans nationaux, ceci en harmonie avec les engagements internationaux, et de façon cohérente.