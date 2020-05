Tchad : un accès gratuit aux plateformes e-learning

Le Tchad fait un pas important vers le e-learning pour adapter la continuité pédagogique à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Deux projets d'enseignement à distance bénéficient désormais de l'appui des opérateurs de téléphonie mobile, ce qui devrait profiter à plusieurs milliers d'élèves.Le 14 avril dernier, la plate-forme " EDUTCHAD " a été officiellement lancée, tandis que le 30 avril, c'est l'École nationale d'administration (ENA) qui a lancé sa plateforme d'apprentissage en ligne pour permettre à ses étudiants de poursuivre leur scolarité à distance.L'opérateur réseau Tigo a décidé de rendre l'accès gratuit à ces deux plateformes de e-learning, afin d'appuyer le milieu scolaire et soutenir un enseignement de qualité.Lancée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, le ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) , ainsi que l'agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC), la plateforme EDUTCHAD est conforme au programme national.La plateforme EDUTCHAD qui entend sauver l'année 2019-2020, propose des cours de niveau élémentaire jusqu'au secondaire (classes de CM2 à Terminale), une boite à outils et ressources, ou encore une bibliothèque virtuelle.