Tchad : un accident fait des victimes dans la province du Salamat

Ce mercredi 2 février 2022, un véhicule de transport des marchandises s'est renversé aux environs de 5 heures du matin non loin du pont du village Darasna sur l'axe Am-Timan - Mongo, faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés.



Les passagers à bord du véhicule sont pour la majorité des femmes et des enfants venus pour chercher du travail. C'est au retour vers leurs lieux de provenance que cet accident s'est produit. Il faut noter qu'en période de récolte du beréberé, beaucoup de personnes quittent d'autres provinces (surtout du centre-est) du pays, pour chercher du travailler dans les champs pour bénéficier de quelques sacs de mil avant de retourner à la maison.



Une fois la récolte terminée, ces travailleurs se regroupent pour louer des véhicules afin de transporter ce qu'ils ont gagné. En cette période surtout, on croise souvent des véhicules remplis de sacs de mil transportant uniquement des femmes et enfants.



Le hasard a fait que le cortège du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, rentrant à Am-Timan après avoir lancé ce mardi 1er mars, les activités de la SENAFET à Aboudeïa, tombe à pic. Le gouverneur a fait un arrêt pour compatir avec les proches de la victime et réconforter certains blessés dont certains gravement touchés. Le bilan est encore provisoire.