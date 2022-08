Tchad : "un accord de la honte", estime Yaya Dillo qui annonce des actions citoyennes

"Un accord de la honte !", affirme d'emblée Yaya Dillo. Il estime que des intrus sont signataires de l'accord, auxquels il ajoute des "agents infiltrés des mouvements sérieux et connus".



Le leader politique relève que "le marketing politique de cet exercice de la duperie a sérieusement altéré l'espoir d'un Tchad réconcilié et le chemin de la paix semble être très lointain".



Yaya Dillo appelle le peuple à être à l'écoute de l'opposition, de la société civile et de la diaspora "qui ne tarderont pas à rendre public leur plan d'actions citoyennes".



"Levons-nous comme un seul homme pour barrer la route à la prochaine mascarade qui va définitivement sceller l'avenir démocratique de notre beau pays, victime de notre propre faiblesse d'agir ensemble dans la fraternité", lance Yaya Dillo.