Tchad : un accord de prêt et de don de 13,6 milliards de FCFA signé avec la BID

Le gouvernement du Tchad, représenté par le ministre de l'Économie, de la

Planification du développement et de la Coopération Internationale, Moussa Batraki, a signé le 25 septembre 2025 à Djeddah (Arabie-Saoudite), un Accord de

prêt avec la Banque Islamique de Développement (BID), pour le Financement du Projet de Microfinance Islamique au Tchad (PROMIFIT-2) et d'un accord de don

d'Appui à la Sécurité Alimentaire, pour un montant global de 20 150 000 dollars américains, soit environ 13,640 milliards de francs CFA.



Le projet PROMIFIT, qui entre dans sa phase 2, a pour but de lutter contre la pauvreté, améliorer la résilience des populations à faibles revenus et les preserver des menaces externes qui affectent leurs moyens d'existence.



A travers ce projet, le Gouvernement du Tchad entend outiller les couches les plus vulnérables à devenir plus résilientes et contribuer au développement local.