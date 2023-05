Tchad : un accord de réconciliation entre deux communautés sœurs à Mangalmé

Le 9 mai 2023, deux membres du gouvernement, Limane Mahamat, ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, et général Mahamat Charfadine Margui, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, ont été envoyés à Mangalmé, dans la province du Guéra afin de sceller un accord de réconciliation entre deux communautés sœurs.



Cet accord intervient suite à un conflit meurtrier qui avait éclaté à Mangalmé il y a six mois de cela. L'accord a été signé en présence de plusieurs personnalités, notamment les gouverneurs du Guéra et du Batha, les conseils nationaux de Transition, les membres du cabinet de la présidence de Transition et de la Primature, ainsi que les chefs traditionnels et religieux.



A cette occasion, les membres du gouvernement ont exprimé leur appréciation de cette initiative et se sont joints à la bonne entente en tant que garants de l'accord.



Les responsables des deux communautés, les gouverneurs et les chefs de mission ont signé le procès-verbal de l'accord, scellant ainsi une nouvelle ère de paix retrouvée.