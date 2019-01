Tchad : un accord pour la cogestion de la manufacture des équipements militaires

Le Gouvernement tchadien et le groupe turc Barer Holding ont conclu ce jeudi midi, un accord pour la cogestion de la Société Manufacture des équipements militaires (MANEM). L'accord a été signé au palais présidentiel, en présence du ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet.



Le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, le Général Baoud Yaya Brahim d’un côté, et le Président Directeur général du groupe Barer Holding, M. Oktay Ercan de l’autre, par leur signature donnent corps au partenariat qui va unir dès cet instant les deux parties. Ce partenariat porte sur la cogestion de la MANEM, une Société qui va être détenue à 70% par les turcs et 30% par l’Etat tchadien. Par cet investissement turc, la MANEM sera à mesure d’habiller tous les corps de l’armée nationale tchadienne. Une vraie épine qui sera enlevée du pied, soutient le ministre de la défense nationale.



Au delà des économies à engranger dans la fabrication sur place des uniformes militaires, les nouveaux investissements de la MANEM pourront aussi générer de l’emploi. Tout ce qui est nécessaire sera fait dans le temps, rassure le premier responsable du groupe turc.



Le textile militaire n’est qu’un projet parmi tant d’autres que porte la firme turque dans le cadre de sa stratégie africaine. Le PDG du groupe M. Oktay Ercan laisse croire que Barer Holding envisage poursuivre son investissement pour toucher d’autres secteurs comme celui de l’énergie, l’exploitation minière et la construction.