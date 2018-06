Tchad : un accord pour la construction de logements sociaux

Un protocole d’accord a été signé ce mardi 26 juin, entre la ministre de l’Aménagement du territoire, du développement de l’habitat et de l’urbanisme, Mme Achta Ahmat Brémé et la présidente de la fédération internationale des chambres consulaires d’Afrique (FICA). Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réalisation des projets de construction des logements sociaux à N’Djamena.



Des projets similaires ont été initiés par le Tchad avant la crise économique.



En novembre 2017, le gouvernement avait émis le souhait de débloquer la somme de 6,2 milliards de Francs CFA afin de promouvoir et de lancer la construction des logements sociaux dans tout le pays d’ici le premier semestre 2018.



Un rapport de l’institut national des statistiques (INSEED) a établi qu'en 2016, un tchadien sur trois vivait dans une ville. Le taux de natalité dans les centres urbains est deux fois supérieur à celui des centres ruraux, précise le rapport.