Tchad : un accord pour la mise en place d'une bijouterie nationale

La Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG) a annoncé jeudi la signature de plusieurs protocoles d'accords, dans le cadre de la mise en place de la stratégie visant le développement des coopérations avec les sociétés d’exploitation minières locales.



Les accords et mémorandum d'entente ont été signés par le directeur général de la SONAMIG, Outhman Abderahman Hamdane.



Selon la société, "cette vision de la SONAMIG de promouvoir les relations avec les entités locales est une phase importante dans le processus d’organisation et formalisation du secteur des mines du pays."



Les accords de partenariats concernent la Société LOURAY JEWELRY SARL, pour l’appui à la mise en place d’une Bijouterie Nationale de marque Made in Chad à travers le Comptoir National de l’Or et des Métaux Précieux (CNOMP) sur la base d’un partenariat fort et durable devant renforcer les capacités opérationnelles de la SONAMIG ; et la Société TEHOR MINING SARL dans le cadre de l’exploitation des petites mines aurifères dans la province du Guera.



Il s'agit également de la Société COUTTS MINING LTD, dans le cadre du développement du secteur minier (cet opérateur détient des capacités techniques et financières, et s’engage a investir dans l’exploration et l’exploitation minière) ; et la Société Gazelle dans le cadre de l'exploitation semi-mécanisé dans différents sites des permis de la SONAMIG.