Tchad : un accueil chaleureux à N'Djamena pour la réalisatrice Hanifa Ali Oumar

La cinéaste Hanifa Ali Oumar qui a raflé le prix spécial du cinéma indépendant à Bafoussam, est arrivée dimanche à N'Djamena, aux environs de 19 heures, à bord d'un vol de la compagnie Tchadia Airlines.



Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport international Hassan Djamous par ses collègues artistes, sa famille et ses amis.



Hanifa Ali Oumar a gagné le Prix spécial du jury du festival du cinéma indépendant de Bafoussam qui lui a été attribué grâce au film « Une femme, un destin ».



Le Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam est une initiative de l’Ecran pour le Renouveau du Cinéma Africain (ERECA), une association à but non lucrative que dirige Alvine Rosie Pascale Zangué.



Il a pour mission la promotion et la valorisation de la culture dans toute sa globalité, et du cinéma tout particulièrement.