Tchad : un acte de compassion tourne au drame conjugal à Moundou

André, un père de famille habitant la ville de Moundou est sorti le soir d’un weekend, prendre un pot dans un coin de prédilection, en compagnie de ses amis.



Jusqu’à 22 heures passées, André et ses amis étaient toujours assis dans ce bar pour savourer de la bière et se rincer les yeux, comme ils ont l’habitude de le dire. C’est alors qu’un jeune garçon âgé d’environ 7 ans s’approche d’eux pour leur proposer des œufs cuits à vendre.



Vu qu’il se faisait tard, André trouva curieux qu’à cet âge, un enfant se promène pour vendre des œufs, en plus dans les bars. Il se mit à questionner l’enfant qui a fait savoir qu’il vit avec son père et sa marâtre. Que celle-ci devait le punir s’il ne vendait pas tous les œufs. Raison pour laquelle il traine encore à cette heure tardive, dans l’espoir d’écouler tous ses œufs.



L’enfant affirma que c’est directement sorti de l’école qu’il est ressorti vendre, sans rien manger. Les propos de l’enfant ont touché les clients assis tout autour, et ils étaient pris de compassion. Très ému, André décide d’acheter les 10 œufs restants pour que l’enfant puisse rentrer le plutôt à la maison.



Il posa les œufs sur la table, mais personne ne les mangea. Il décide alors de les apporter à la maison pour ses enfants. C’est là où tout son malheur commença. La femme d’André au petit matin le réveilla dès qu’elle a vu les œufs cuits posés sur la table. Elle lui demande où il a pu trouver 10 œufs cuits tard la nuit pour rapporter à la maison.



André raconta tout à sa femme, mais celle-ci ne le crut pas. Il fit même intervenir ses amis, mais la femme insiste que ces œufs aient été préparés par la maîtresse de son mari.



Non seulement elle a jeté les œufs à la poubelle, empêchant ses enfants de manger, mais elle menace de divorcer si son mari ne lui disait pas la vérité car, pour elle, cet acte est une trahison. Son mari, lui reste sur sa version, disant que c’est toute la vérité qu’il dit, mais elle voudrait que celui-ci reconnaisse que ces œufs viennent de sa rivale.



Après plusieurs jours de disputes autour de ce sujet, la femme a décidé de quitter son foyer pour soi-disant aller se reposer, et laisser le temps à son mari de réfléchir sur son acte.

Affaire à suivre…