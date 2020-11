Tchad : un agenda ambitieux pour le Réseau des femmes élues locales

La première assemblée générale constitutive du Réseau des femmes élues locales d'Afrique (REFELA), section du Tchad, a pris fin jeudi au Radisson Blu, aboutissant à l'élection des membres du bureau et l'adoption d'un agenda ambitieux.



La directrice générale du ministère de la Femme et de la Protection de petite enfance, Mme. Dangar Yankal, se dit confiante que le Réseau fera encore davantage pour réaliser des résultats ajustés à la mesure des problèmes de leadership et de gouvernance participative des femmes.



En mettant en place leur gouvernance, les femmes du Réseau intègrent l'agenda de la Commission permanente de l'égalité de genre qui vise à mobiliser plus de femmes dans les conseils locaux, accompagner les collectivités régionales et locales d'Afrique pour renforcer la lutte contre la vulnérabilité des enfants et œuvrer à rendre effective l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.