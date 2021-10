TCHAD

Tchad : un ambitieux programme d'autonomisation socio-économique des femmes

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 17 Octobre 2021

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance a procédé le 16 octobre au lancement d'un programme visant à renforcer la résilience socio-économique et environnementale des communautés, l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes filles, tant en milieu urbain, péri-urbain que rural, au niveau familial et communautaire.