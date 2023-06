Tchad : un an de délai supplémentaire accordé pour la livraison du pont sur le fleuve Chari

Le premier ministre Saleh Kebzabo, accompagné du Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, ainsi que quelques collaborateurs, ont effectué une visite cet après-midi du mardi 30 mai 2023 sur le chantier de construction du second Pont à double voies sur le fleuve Chari. Ce pont, d'une longueur de 320 mètres, aura pour fonction de relier le 7ème et le 9ème arrondissement de la capitale.



L'objectif de cette visite était de se familiariser avec l'état d'avancement des travaux qui ont connu des retards considérables. Lancés en 2019 avec un délai d'exécution initial de 18 mois, les travaux avancent à un rythme extrêmement lent, accusant un retard de plus de 50 mois.



Le Chef du Gouvernement a reçu des explications concernant cette situation et n'a pas dissimulé son mécontentement face à la lenteur des travaux. Un délai supplémentaire d'un an a été accordé à l'entreprise pour la livraison du chantier.