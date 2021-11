Tchad : un ancien ministre de la Défense nommé à la tête de la province du Borkou

Le général Hassane Saleh Algadam Aldjinedi a été nommé ce 26 novembre par décret au poste de gouverneur de la province du Borkou. Il remplace le général Ismat Issakha Acheikh, appelé à d’autres fonctions.



Ex-chef rebelle et ancien leader de la Concorde nationale, l’officier supérieur des forces armées a occupé plusieurs fonctions, notamment ministre de la défense (2008), chef d’état-major des armées (2009), commandant du groupement des Écoles interarmées (2007) et ambassadeur du Tchad au Qatar (2018).



En juin 2019, il avait été décoré par le défunt Maréchal du Tchad pour avoir dirigé des opérations militaires à Am-Dam et Haouiche contre la rébellion.



Dans la province du Borkou, il poursuivra la mission de son prédécesseur afin de renforcer l’autorité de l’État et la sécurité des personnes et des biens.