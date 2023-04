Tchad : un appel à la libération du capitaine Prosper Betoubam et à la fermeture de Koro Toro

Me. Loalngar souligne que l'arrestation et la détention de BETOUBAM et de ses co-accusés sont irrégulières, voire illégales, et appellent à la conscience nationale. Le Capitaine BETOUBAM est un ancien élève du collège Charles Lwanga de Sarh et un père de deux enfants. Sa détention prolongée à Korotoro dépasse certainement la condamnation qu'il aurait pu recevoir s'il avait été jugé régulièrement, souligne l'avocat Me. Loalngar.



En outre, Me. Loalngar appelle à la fermeture de la prison de Korotoro, qui "offre un visage hideux à la gouvernance du pays". Il ajoute que cette prison a été le site d'autres détentions irrégulières et a été le théâtre de la mort de plusieurs prisonniers, dont les 14 rescapés du drame de Bohoma.



Le gouvernement n'a pas réagit à la déclaration de Me. Max Loalngar.