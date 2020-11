Tchad : un appel à une journée sans radios le 1er décembre

L'Union des radios privées du Tchad (URPT) demande, dans un communiqué, à toutes les radios privées d'observer une journée sans radios, le mardi 1er décembre 2020 de 1h du matin à minuit.



Le président Mekondo Sony justifie cet appel par la violation vendredi des locaux de la Radio FM Liberté et l'arrestation d'une trentaine de personnes dont des journalistes.



Le 1er décembre est célébré la "Journée de la liberté et de la démocratie" marquant les 30 ans de la chute d'Hissein Habré et de l'arrivée d'Idriss Déby au pouvoir.



Samedi, le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a assuré que l'intervention policière de vendredi dans les locaux de la radio FM Liberté ne visait pas à s'en prendre à des journalistes. "La réaction est justifiée par la présence d'un des organisateurs du Forum citoyen et ses complices", a-t-il précisé.



L'UJT est intervenue pour la libération des journalistes



Le président de l'Union des journalistes du Tchad (UJT), Abbas Mahamout Tahir, est intervenu hier auprès des renseignements généraux pour obtenir la libération des journalistes en formation dans les locaux de la radio FM Liberté, interpellés par les éléments de la Police nationale. Il s'est longuement entretenu avec le directeur des renseignements généraux afin d'obtenir la libération de 30 personnes majoritairement constituées des journalistes.



La libération a été rendue effective après la signature d'une décharge par le président de l'UJT Abbas Mahmoud Tahir qui a promis de ramener les personnes libérées dans les locaux des renseignements généraux en cas de nécessité.