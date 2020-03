Tchad : un appui en matériel pour le secteur éducatif du Guéra

Une cérémonie de remise des matériels et kits scolaires à la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Guéra a été organisé jeudi par la Fondation Grand Cœur.



Au total, 1000 tables-bancs ont été offertes. Chaque département recevra son lot de tables-bancs suivant une clé de réparation réalisée par le ministère de l'Education nationale. Le don est destiné aux écoles publiques.



La cérémonie a eu lieu au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mongo.



Elle a regroupé plusieurs grandes personnalités, notamment le secrétaire général du MPS, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, garde des sceaux, le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, et le gouverneur de la province du Guéra.



Des personnalités civiles et militaires et un nombre important d'élèves des différents établissements ont pris part à l'évènement.