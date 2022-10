Tchad : un appui humanitaire aux communautés d’accueil du Moyen-Chari

Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Ahmat Tidjani Hamat a officiellement lancé ce 6 octobre à Sarh, les activités du Projet d’appui aux communautés d’accueil (PARCA).



Financé par la Banque mondiale, le projet a été déjà lancé et mise en œuvre dans les provinces du Ouaddaï, du Lac, du Logone Oriental. Cette fois-ci, c’est à la province du Moyen Chari de l'accueillir.



Le représentant de la délégation de l'Economie et du Plan de la province du Moyen-Chari, Djimrabaye Madebaye, a précisé que les réfugiés, et les populations hôtes de cette zone d'accueil, bénéficieront de l'accès à l'éducation, à la santé, aux sous-projets et autres mesures d'accompagnement d'automatisation des ménages, par des subventions monétaires.



Présentant le projet PARCA à l'assistance, le coordonnateur, Japhet Doudou Beindjila, a indiqué qu’il a quatre composantes, à savoir : l'amélioration de l'accès aux services de bases, l'amélioration de la résilience des ménages, le renforcement des systèmes nationaux des soutiens aux réfugiés et aux communautés, et la gestion du projet. Le projet va prendre en compte 8 600 ménages.



A l’occasion du lancement officiel du projet PARCA, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a souligné que depuis la crise du Darfour jusqu’à ce jour, le Tchad accueille annuellement une quantité importante de réfugiés, répartis tant à l'Est, l'Ouest, au Sud et au Sud-Ouest du Tchad, soit un effectif cumulé de plus 400 000 personnes.



Ahmat Tidjani Hamat a rassuré les différents acteurs humanitaires que la question des conditions de vie des réfugiés, et des populations d'accueil, constitue un sujet de préoccupation majeure du gouvernement de la République du Tchad. Le projet est financé pour un coût global de 70,5 milliards de FCFA. Il sera mis en œuvre dans sept provinces du pays.