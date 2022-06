Tchad : un atelier de formation des para-juristes sur la question foncière ouvert à Ati

Le gouverneur de la province du Batha a ouvert ce 15 juin à Ati, un atelier de formation des para-juristes, en appui juridique et assistance juridictionnelle, sur la question foncière.



Il est également question du projet renforcement des capacités des organisations à la prévention des conflits foncière et la promotion de tous à l'accès à la terre.



Cet atelier de deux jours est organisé par quatre organisations non gouvernementales, à savoir : Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture Section du Tchad (ACAT-Tchad) ; l'Organisation pour l'Appui au Développement des Initiatives Locales (ODIL) ; la Convention Nationale pour le Dialogue et le Règlement Pacifique des Conflits au Tchad (CONDRIRECT) et ATHAS, réunis dans un consortium.



Prenant la parole, le chargé de suivi et évaluation, M. Benodji, précise que ce projet est financé par l'Union Européenne, pour une durée de 36 mois. Il couvre quatre provinces, à savoir le Bourkou, le Barh-El Gazel, le Batha et le Wadi-Fira.



Le projet a pour objectif, la promotion de la démocratie, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, afin de faire du Tchad un État de droit, respectueux des valeurs universelles, et garantissant la dignité humaine et la vie.



Donnant le coup d'envoi de cet atelier de formation, le gouverneur de la province du Batha. Djimta Ben-Dergon appelle les para-juristes à se donner la main pour accompagner le gouvernement.

Aux formateurs, le gouverneur leur demande de faire preuve de professionnalisme et de déborder de génie, pour appliquer une approche pédagogique appropriée, de sorte à transmettre efficacement les compétences utiles et applicables, autant de manière individuelle que collective.