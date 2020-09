Tchad : un atelier de formation en analyse des tendances climatiques à moyen et long terme

N'Djamena - Le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale organise depuis mardi au CEFOD un atelier de formation en analyse des tendances climatiques à moyen et long terme, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques. C'est le directeur général adjoint du ministère, représentant le chef de département, qui a présidé la cérémonie.



Au cours de la formation, les participants auront à se familiariser avec le logiciel "XLSTAT" dans le but de collecter des données, d'analyser et d'interpréter les résultats aux fins de faire des projections des tendances climatiques pour les prises de décisions et orienter les actions du Gouvernement pour une résilience de la population face aux effets du changement climatique.



Selon le chef de projet Aluna Adrinkaye, l'objectif est d'améliorer la résilience des communautés à travers des actions structurantes de renforcement des capacités. Pour atteindre cet objectif, le projet s'articule autour de composantes, notamment la mise en place d'une base de données climatiques et socioéconomiques fiables servant d'outil d'aide à la prise de décision, et le renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en vue de faciliter l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans la planification et la budgétisation.



Saleh Haggar, représentant du ministre, a évoqué l'importance de la sensibilisation, l'information et la formation des associations des Jeunes, des femmes et des peuples autochtones sur les enjeux des changements climatiques au Tchad. Il a souligné que les changements climatiques constituent un défi planétaire dont les conséquences n'épargnent aucun pays et particulièrement le Tchad.



"Il est donc capital pour nous de trouver des stratégies et les moyens appropriés pour permettre á notre pays de faire réellement face a ces aléas auxquels nous sommes confrontés", a indiqué Saleh Haggar.



Il y a également le défi visant à démontrer la capacité technique et de gestion du Fonds national de l'eau (FNE) dans son processus d'accréditation auprès du Fonds Vert pour le Climat. Saleh Haggar a demandé à toute l'équipe du FNE de persévérer avec beaucoup d'abnégation dans ce processus d'accréditation qui est capital pour le Tchad.



L'atelier durera quatre jours. Il va permettre de renforcer les capacités institutionnelles des ministères sectoriels.