Tchad : un atelier sur l’éducation des filles et adolescentes se tient à Bol

Depuis ce matin, il se tient à Bol un atelier de capitalisation du projet « briser les barrières d’accès à l’éducation des filles et des adolescentes la province du Lac (AGAPE).



Il est mis en œuvre par le consortium SOS Sahel international Tchad et l’Association pour la dynamisation des initiatives locales (ADIL), avec l’appui financier de Programme alimentaire mondial. Cet atelier de capitalisation a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre du projet briser les barrières d’accès à l’éducation des filles et des adolescentes dans la province du Lac.



Durant cet atelier, les acteurs vont passer au scanner le contexte du projet, la présentation de résultat de la capitalisation et identifier les forces et les faiblesses du projet. Le directeur exécutif de SOS SAhel au Tchad, Adam Mahamat Kourtou a relevé l’objectif de projet qui vise à renforcer l’accès des filles et des adolescentes à une éducation de qualité, à travers un paquet intégré de service destinés à faciliter l’accès, à améliorer les conditions d’apprentissage et à rendre l’environnement plus favorable à leur maintien dans le système éducatif.



Il a, au nom de de consortium, remercié les acteurs pour leur implication effective dans la mise en œuvre du projet. Officiant la cérémonie, le directeur de cabinet du gouverneur, Mbaitodjim Alexandre, représentant le gouverneur, a déclaré que le système éducatif dans la province du Lac, présente des facteurs de fragilité exacerbés par la crise sécuritaire et humanitaire sur fond de changement climatique.



C’est dans ce contexte, poursuit-il que, le PAM a lancé l’initiative du projet AGAPE qui vise la promotion de l’éducation des filles. Mbaitodjim Alexandre a, au nom de l’administration provinciale, témoigné sa profonde gratitude au PAM et au consortium SOS Sahel international Tchad et ADIL qui, à travers leurs efforts conjugués, contribuent à l’amélioration de l’éducation dans la province du Lac.