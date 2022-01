Tchad : un atelier sur le vivre ensemble et la culture à Mongo

Il s'est tenu ce jeudi 27 janvier, au sein des locaux du Foi et Joie Mongo, un atelier axé sur la promotion du vivre ensemble et de la culture. Cet atelier de deux jours a regroupé les artistes venus du Tchad profond, et ceux de la province du Guera.



Le thème choisi est : formation en gestion des projets et en gestion financière des subventions. Pour Iyama Mahamat Djona, responsable du projet, les OSC et les OCB peuvent jouer un important rôle dans la lutte pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, à travers la création des œuvres porteuses de message de paix.



C'est pourquoi le CEFOD et l'Association culturelle KAAR-GOS, dans le cadre de la mise en œuvre du programme financé par l'Union européenne, entendent lutter contre l'extrémisme violent, et promouvoir le vivre ensemble, à travers un accompagnement, afin de mieux sensibiliser la population.



Ce faisant, le coordonnateur du projet Banhoudel Frédéric, par ailleurs formateur, affirme que les OSC et OCB seront formées en gestion des projets et en gestion financière des subventions, pour leur permettre de bien conduire leurs projets artistiques, intitulé « Promotion du vivre ensemble ».



36 membres des OSC et OCB vont subir une formation, à l'issue de laquelle les participants seront dotés du savoir, du savoir-faire et du savoir-être nécessaires à la gestion des projets artistiques sur le vivre ensemble, et sur les méfaits de l'extrémisme violent. L'importance d'avoir des compétences en gestion des projets et en gestion financière est ainsi bien connue.