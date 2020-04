Tchad : un avion cargo d'aide alimentaire dépêché des Émirats arabes unis

Un avion cargo en provenance des Émirats arabes unis a atterri lundi à l'aéroport international de N'Djamena. Il a déchargé une importante cargaison de plusieurs tonnes d'aide alimentaire, destinée à soutenir les citoyens pendant la période de Ramadan qui approche.



Le don de la fondation Al Nahyane, a été réceptionné par une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques, en présence de son président et du chargé des affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad.



Ce type de don qui est acheminé chaque année, sera distribué aux pauvres et aux démunis, a précisé le vice-président du CSAI, Cheikh Abdedayim Abdallah Ousmane.



Le don est composé d'aliments, de couvertures, d'habits et de tapis.



Cheikh Abdedayim Abdallah Ousmane a adressé ses remerciements aux Émirats arabes unis.