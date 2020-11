Tchad : un avocat molesté dans un commissariat

L'avocat Maître Djékilabert Mannero a été "copieusement insulté", "violenté" et "menotté" mardi après-midi au commissariat d'ordre public n°15, révèle le journal "Le Pays ", citant une source au sein du sous-poste.L'avocat s'était rendu au sous-poste n° 15 pour assister la victime d'une agression, lorsqu'il a été pris à partie par le commandant du sous-poste, un certain Ali Adoum Bichara, précise "Le Pays".Un coup aurait même été porté sur lui, avant qu'il ne soit menotté et mis dans une cellule. Le Procureur de la République est intervenu pour sa libération, après avoir été saisi par le bâtonnier.