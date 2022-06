Tchad : un baccalauréat blanc lancé au café des Transformateurs

Dr. Ndolembay Djessada, dans son mot d'encouragement, affirme "qu'on ne peut pas faire les sciences sans les lettres et on ne peut pas faire les lettres sans les sciences".



"Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre par ce que le baccalauréat c'est le baccalauréat", ajoute-t-il.



"L'éducation est la clé mais c'est à vous de la définir. On nous a fait croire que dans ce pays que l'éducation n'est pas importante, si elle n'est pas importante je ne serai pas là", déclare Dr. Ndolembay Djessada.



"Ce pays a besoin de l'éducation, sans l'éducation on ne peut pas parler de développement ni de la santé. Chez Les Transformateurs, l'éducation c'est la base de toute chose", conclut-il.



Lançant les épreuves du baccalauréat blanc, le vice-président du parti Les Transformateurs, Dr. Sitack Yobatinan, souligne que "dans un Tchad transformé de demain, l'éducation nationale doit être la priorité des priorités. C'est la vision des Transformateurs, ça ne sera pas les armes mais l'éducation".



"Évitez la tricherie. Dans un Tchad transformé, il n'y aura pas de tricherie ni même au sommet de l'État par ce qu'on va sanctionner les gens qui trichent donc si vous commencez déjà au niveau du baccalauréat à tricher, ça veut dire que demain vous allez tricher aussi avec l'État. La tricherie c'est la corruption", conseille le vice-président des Transformateurs, Dr Sitack Yobatinan. Il félicite au passage l'équipe qui s'est battue pour soutenir intellectuellement les élèves en classe d'examen.