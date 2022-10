Tchad : un banquet en l’honneur du gouverneur sortant du Kanem à Mao

Un banquet de réjouissance a été offert au gouverneur du Kanem sortant du Kanem, désormais notable du sultanat, par les opérateurs économiques et cadres ressortissants de la province du Kanem.



En effet, pour donner un cachet particulier aux dernières heures du séjour du général Ousman Brahim Djouma au Kanem, les opérateurs économiques, cadres résidents et ressortissants de la province, venus pour la cérémonie marquant la passation des services entre les gouverneurs sortant et entrant du Kanem, ont offert un banquet dans la nuit du 13 octobre 2022 à Mao à la résidence du Ouadi Koundi.



C’est un banquet spécial au gouverneur Ousman Brahim Djouma, traditionnellement habillé de grand boubou qui lui était remis par le Sultanat du Kanem. La cérémonie a vu la présence du nouveau gouverneur du Kanem, le général Brahim Seid Mahamat, des autorités administratives, civiles, traditionnelles et sécuritaires de la place, les opérateurs économiques et cadres ressortissants de la province, ainsi que les jeunes de la place.



Le gouverneur sortant, le général Ousman Brahim Djouma a dit toute sa reconnaissance à l’endroit de la population du Kanem, plus particulièrement les jeunes, femmes et les autorités traditionnelles.