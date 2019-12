Tchad : un bœuf égorgé aux détenus d'une prison pour Noël, "ils restent nos frères"

Alors que la population de la ville de Moundou fête en famille, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kolla, a pour sa part choisi de fêter avec les prisonniers de la maison d'arrêt de Moundou.



Le procureur en a profité pour communier et échanger longuement avec la population carcérale de la prison de Madaga. Les échanges ont porté sur les conditions de leur détention et bien d'autres sujets les concernants. L'occasion pour le procureur de prodiguer des sages conseils aux prisonniers sur les conduites et manières de vivre au sein de la société.