Tchad : un boutiquier agressé par un individu armé dans le 8ème arrondissement de N'Djamena

Le quartier N'djari Boulama Tom, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, a été le théâtre d'une agression violente dans la matinée du 22 février 2023. Un boutiquier du quartier a été agressé devant sa boutique par un individu inconnu, armé d'un couteau.



D'après le récit du boutiquier, l'agresseur est venu lui demander un parfum avant de demander plusieurs autres articles sans payer. Quand le boutiquier a refusé de le laisser partir sans payer, l'échange est devenu tendu.



L'agresseur a menacé le boutiquier de le tuer en lui disant qu'il avait déjà ôté la vie de plusieurs personnes.



Finalement, l'agresseur a sorti son arme blanche et l'a pointé vers le boutiquier. Mais celui-ci a réussi à se défendre et à repousser l'agresseur hors de sa boutique. Les deux hommes se sont affrontés violemment ; jusqu'à ce que le boutiquier réussisse à arracher le couteau des mains de son agresseur. Dans la lutte, l'agresseur a eu une blessure à la main.



Le complice de l'agresseur, qui était resté à moto à environ 100 mètres du lieu de l'agression, a ensuite rejoint son camarade pour s'enfuir ensemble. Le boutiquier a déclaré que c'était la deuxième fois qu'il était victime d'un délit dans son point de vente, après avoir été escroqué de 60 000 francs l'année dernière.



Cet incident souligne les dangers auxquels sont confrontés les propriétaires de boutiques dans les quartiers de N'Djamena, et le besoin d'une surveillance accrue pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.