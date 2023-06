Tchad : un bouvier tranche la main d'un autre dans le canton de Serem

Les faits se sont produits le 24 juin dernier, dans le canton de Serem, situé dans la sous-préfecture de Bologo, département de la Tandjilé Ouest.



Tout a commencé par une discussion entre deux bouviers, Amadou Hassan, un Foulbé, et Youli Ngaysala, un Toupouri, tous deux gardiens d'un troupeau de bovins pour le compte d'un particulier. L'un travaille de nuit et l'autre de jour.



Selon les témoignages, lorsqu'il est arrivé pour prendre son relais, Amadou Hassan a trouvé son collègue en train de traire la vache.



Il a alors interrogé Youli Ngaysala en ces termes : « Toi qui ne pries pas, comment peux-tu traire la vache ? ». Cette interrogation n'a pas plu à Youli, qui a répondu en dégainant son couteau pour s'en prendre à Amadou, résultant en une main coupée.



Cet acte est qualifié juridiquement comme un coup et une blessure volontaire. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre locales pour calmer la tension. Cependant, Youli Ngaysala a été transféré à Moundou pour y recevoir des soins médicaux.



Une solution a été trouvée pour lui. Amadou Hassan a été emmené à la brigade de Kélo pour y être interrogé afin de rédiger le procès-verbal avant d'être remis au Parquet de Kélo. Malheureusement, les magistrats sont en grève. Selon les dernières informations, le calme est revenu pour le moment.



Les proches attendent que justice soit rendue. Cependant, Youli Ngaysala risque de rester handicapé tout au long de sa vie.