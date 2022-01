Tchad : un braqueur tire sur sa victime et fait tomber sa carte de militaire en fuyant

Un homme a été victime d'un braquage devant sa devanture ce 8 janvier vers 9 heures du matin à Diguel Koudou (Dinguessou), carré n°1, dans la commune du 8ème arrondissement de N'Djamena, non loin du Commissariat d'ordre public n°14.



La victime, Gombo Oumar Gombo, explique à Alwihda Info que trois personnes armées jusqu'aux dents se sont pointées devant lui pour dérober sa moto.



Gombo Oumar Gombo a tenté de résister en vain. Les braqueurs ont brandi un couteau et pointé une arme devant lui. Ayant entendu les bruits à l'extérieur, sa femme est sortie immédiatement et a tenté de porter secours à son mari. Elle a été atteinte d'une balle à la cuisse droite.



Dans la fuite, l'un des braqueurs a fait tomber sa carte d'identité militaire. La victime a remis la carte aux policiers du COP n°14 qui s'en serviront pour leur enquête.