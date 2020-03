Tchad : un budget 2020 en hausse pour l'Université d'Ati

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. David Houdeingar Ngarimaden, a ouvert lundi le 11ème conseil d'administration de l'Université de sciences et des technologies d'Ati (USTA), dans la grande salle de lecture de l'établissement.



Le gouverneur de la province du Batha, le général de corps d'armée Beïnando Tatola, a également pris part à l'ouverture du conseil d'administration.



Ce 11ème conseil d'administration permettra d'améliorer le fonctionnement du budget 2020.



Le ministre a rappelé que l'Université des sciences et des technologies d'Ati, créée en 2008, tient aujourd'hui son 11ème conseil d'administration.