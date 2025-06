Tchad : un budget révisé adopté pour relancer le développement communal de Sarh

Après un mois intense de travaux, le conseil communal de la ville de Sarh a clos, le mardi 3 juin 2025, sa session budgétaire révisée, ouverte le 2 mai dernier dans la grande salle de la mairie.



Un mois d'échanges, de propositions et de réflexions qui a permis aux conseillers municipaux d’aboutir à l’adoption d’un budget révisé, axé sur la relance et la performance des services communaux. Le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadan, a précisé que ces assises ont été l’occasion pour l’exécutif municipal de saluer la maturité et l’engagement des conseillers.



« Je tiens à féliciter le courage et la détermination de chacun de vous. Grâce à votre expertise, nous avons pu bâtir un budget révisé qui, j’en suis convaincu, redonnera de l’élan à notre commune pour relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée », a déclaré le maire de la ville de Sarh.



Les conseillers municipaux ne se sont pas contentés d’examiner les chiffres. Ils ont également formulé plusieurs recommandations en vue d’améliorer la gouvernance et l’efficacité des services municipaux. Parmi les mesures proposées : la relance des recettes de l’abattoir municipal, à l’arrêt depuis six mois ; le recrutement du personnel qualifié, notamment pour les services de voirie, de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de communication, ainsi que pour la fiscalité locale et le marché moderne de Sarh ; la mise en place de mécanismes d’ordre et de propreté dans le marché moderne ; la réhabilitation du service d’hygiène et d’assainissement, aujourd’hui peu fonctionnel ; l’identification et la sécurisation du patrimoine foncier de la mairie, parfois dissimulé ou non reconnu ; l’harmonisation des salaires et indemnités du personnel communal, aujourd’hui attribués sur des bases jugées irrégulières.



Présent lors de la séance de clôture, le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a salué à son tour l'engagement des élus municipaux. Il a appelé ces derniers à rester mobilisés sur le terrain pour restaurer l’image de Sarh, et faire rayonner la ville à travers des actions concrètes et visibles. « Il est temps que Sarh retrouve ses lettres de noblesse », a-t-il souligné.



Adopté selon la nouvelle nomenclature budgétaire en vigueur pour l’exercice 2025, le budget révisé de la commune de Sarh s’élève à 1 299 142 525 FCFA, en recettes comme en dépenses. Il prévoit : des dépenses de fonctionnement de 543 869 237 FCFA, soit 41,86 % du budget global ; des dépenses de personnel chiffrées à 170 621 737 FCFA, traduisant un effort en faveur de la gestion des ressources humaines.



Ce budget, jugé ambitieux, s’inscrit dans une logique de réforme et d’efficacité. Il vise à doter la commune de Sarh des moyens nécessaires pour répondre aux attentes de ses habitants, et améliorer les services publics de proximité.