Tchad : le ministre Tahir Hamid Nguilin rend hommage au DGA de l’INSEED décédé

« J’ai appris hier nuit, avec une profonde tristesse le décès de suite de maladie de Monsieur Ahmadou Djaouro, directeur général adjoint de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED).



Toutes ces années de grandes réformes, j’ai eu le privilège d’apprécier de près ses qualités humaines et professionnelles au sein de la direction générale du Budget et de l’Informatisation (DGBI) où il occupait les fonctions de directeur de l’Élaboration et du Suivi Budgétaire.



Cadre motivé, résistant, courtois et discipliné, ayant un grand sens du devoir et du service public, toujours calme, fort probe et inintimidable, Monsieur Djaouro a été – sans se compter - de tous les combats ayant permis de faire du SIGFiP une belle réalité. Par son abnégation, son courage, sa fine connaissance des finances publiques et son imperméabilité à toutes les pressions, il a contribué à ce que les reformes soient tenues, que la discipline budgétaire s’impose.



Tout au long de sa riche, régulière et respectable carrière, il a marqué les esprits et forcé l’admiration de sa hiérarchie, de ses collègues et de tous ceux qui l’ont croisé.



Agent et cadre modèle, par la force et la qualité de son travail, il a gravi tous les échelons, agent, chef de service, directeur, puis directeur général adjoint de l’INSEED, poste qu’il occupa jusqu’à ce jour triste du 04 juin 2025. J’en garderais le meilleur des souvenirs. Respect ! », écrit le ministre Tahir Hamid Nguilin sur sa page Facebook.