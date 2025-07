Tchad : Vaste opération de salubrité à Sarh pour prévenir les maladies

Du premier au sixième arrondissement, en passant par les marchés et les grandes artères de la "ville verte", l'ambiance était conviviale et dynamique. Hommes, femmes et jeunes, munis de balais, de pelles et de brouettes, se sont activés pour nettoyer leurs quartiers. Chacun a contribué devant sa concession, sur les voies principales, et aux abords des marchés.





À l'origine de cette initiative, le Préfet du département du Barh-Koh, M. Oumar Ali Nanina, a expliqué le sens de cette mobilisation collective : « Nous avons lancé cette activité de salubrité publique en pleine saison pluvieuse afin de prévenir certaines maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde et surtout le choléra, qui sévit actuellement dans certains pays voisins du Tchad. »





Le Préfet a salué la maturité et l'engagement de la population qui a massivement répondu à l'appel. Cette action citoyenne marque, selon lui, une étape importante pour renforcer la santé publique et l'hygiène dans la ville de Sarh.