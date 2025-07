Tchad : L'Association tchadienne pour la solidarité nationale ddistribue des kits alimentaires aux vulnérables

Abakar Mahamat Seïd, directeur général de la Solidarité Nationale, a précisé que cette action s’inscrit dans la dynamique de la politique sociale du Président de la République, visant à soulager temporairement la souffrance des familles les plus démunies.:





Les kits alimentaires distribués sont composés de riz, de sucre et d'un bidon d’huile de 20 litres. Un premier groupe de 500 veuves a déjà bénéficié de cette aide. Le programme se poursuivra progressivement dans d’autres régions du pays pour toucher un maximum de personnes en difficulté.





L’Association Tchadienne pour la Solidarité Nationale se positionne comme un acteur engagé dans la promotion des valeurs de solidarité. Cette initiative témoigne, une fois de plus, de l’engagement du gouvernement à renforcer la cohésion sociale et à venir en aide aux populations les plus vulnérables.