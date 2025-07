Tchad : Le Ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, en visite à Bardaï pour le désenclavement du Tibesti

Peu après son arrivée, le Ministre a tenu une réunion de travail avec les autorités locales pour s’informer de l’état des infrastructures de la province et comprendre les besoins de la population. Ces discussions ont mis en évidence les attentes majeures des habitants, notamment en matière de routes, de logements et de bâtiments publics.







Le Ministre a ensuite visité le site des 80 logements sociaux, un projet lancé en 2015 mais inachevé faute de décaissements. Il s'est également rendu au lycée de Bardaï, qui nécessite d'importants travaux de réhabilitation.







Priorité à l'Axe Routier Bardaï-Zouar

À Bardaï, une attention particulière a été portée à l'axe routier Bardaï-Zouar. Son aménagement est jugé prioritaire pour désenclaver cette province difficile d'accès. Le Ministre a souligné l’importance stratégique de cette route, appelant à son aménagement urgent afin de faciliter la circulation des personnes et des biens, et ainsi renforcer le développement local.